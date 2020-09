Trump llamó "fracasados" a estadounidenses muertos en guerras, según Atlantic

Washington, 3 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó en 2018 "perdedores" y "fracasados" a los estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial, y aseguró que no entiende qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero, informó este jueves la revista The Atlantic.

US President Donald J. Trump addresses the National Federation of Independent Businesses 75th Anniversary Celebration in Washington, DC, USA, 19 June 2018. EPA/Chris Kleponis / POOL/File