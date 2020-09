Naomi Osaka se cita en semifinales con Jennifer Brady

Contenido relacionado

Osaka no se siente favorita y ve a Brady como "una gran amenaza" en las semifinales

Nueva York, 8 sep (EFE).- La japonesa Naomi Osaka aseguró que no se siente favorita al título del Abierto de Estados pese a clasificarse este martes para las semifinales, y a calificó como "una gran amenaza" a su rival en estas instancia, Jennifer Brady.

"No me siento como la favorita. Es raro, pero como no hay fans, no siento nada", dijo Osaka tras vencer en cuartos de final a la estadounidense Shelby Rogers, compatriota de Brady.

"Siento que voy a jugar un partido contra una jugadora con mucho, mucho talento. Recuerdo haber jugado contra ella y la he visto jugar contra Putinsteva, y sé que es una gran amenaza", afirmó.

Citó como una de las razones que le han permitido mejorar su juego haber aprendido a gestionar la presión que viene con jugar a nivel profesional.

"Antes, cunado no me estaba yendo muy bien, no estaba aceptando la presión. Al final, el tenis se gana con un par de puntos, los puntos cuando sientes más presión y más nervios. Creo que ahora estoy aceptándolo y divirtiéndome más. Claramente me está yendo bien", explicó.