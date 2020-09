Serena Williams avanza a las semifinales del Abierto de EE.UU.

Contenido relacionado

Serena Williams dice que tiene que mejorar su juego tras pasar a semifinales

Nueva York, 9 sep (EFE).- La estadounidense Serena Williams, quien hoy se clasificó de remontada a las semifinales del Abierto de Estados Unidos a expensas de Tsvetana Pironkova, admitió que tiene que mejorar su juego para aspirar a llegar a la final del torneo.

"Tengo que ser un poco mejor, la verdad, y dar por supuesto que la gente va a salir a darlo todo y estar lista para eso", dijo Williams en una rueda de prensa posterior al encuentro.

La exnúmero uno del mundo admitió que Pironkova estaba sirviendo muy bien, "sacándose puntos ganadores de todas partes", mientras que a ella le costó ajustar su juego, algo que consiguió ya en la segunda manga.

También habló del que se consideró uno de los golpes del partido, en el que Williams, en el segundo set, recibió un saque con la izquierda, pese a que es una jugadora diestra.

"En ese momento estaba luchando muy duro. De hecho he estado practicando con la izquierda, aunque no adrede", contó la tercera cabeza de serie del Abierto.

"Estaba simplemente tratando de permanecer en estos cuartos de final de un Grand Slam, y estaba intentando hacer todo lo que pudiera, ya fuera con la derecha o la izquierda", agregó.

Además, Serena, que a lo largo del partido logró 20 saques directos, reveló lo exigente que es con su tenis: "A veces cuando estoy sirviendo me digo a mÍ misma 'no me importa si se me cae el brazo, voy a seguir sirviendo'".