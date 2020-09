Víctima de incidente racista publica cómic sobre violencia policial en EE.UU.

Nueva York, 9 sep (EFE News).- Christian Cooper, el hombre afroamericano que se volvió viral después de ser insultado y amenazado en el Central Park de Nueva York por una mujer blanca mientras observaba pájaros, forma parte del equipo que ha publicado "It's a Bird!", un cómic inspirado en aquellos hechos y que recorre episodios de la injusticia racial y violencia policial en Estados Unidos.

Cooper, que escribe el guión de esta novela gráfica, cuenta la historia de un adolescente que decide ir a observar pájaros, pero que al mismo tiempo se reencuentra con víctimas de la violencia policial contra los afroamericanos.

La novela gráfica, que está disponible digitalmente, es parte de la serie de cómics "Represent!" lanzada por DC Comics y que intenta dar voz a creadores que cuenten historias de colectivos infrarrepresentados en la sociedad.

Cooper saltó a la fama después de pedir a una mujer que pusiera la correa a su perro, algo a lo que obligan las ordenanzas municipales, a lo que ella respondió amenazándole con llamar a la policía, asegurando falsamente que "un afroamericano" la estaba atacando.

La novela gráfica traza un paralelismo con aquel incidente grabado en vídeo, que ocurrió poco antes de las protestas en mayo por la muerte en manos de la policía de George Floyd en Minneapolis y puso de relevancia los comportamientos racistas a los que se enfrentan los afroamericanos a diario en Estados Unidos.

"It's a Bird!" cuenta la historia de Jules, un adolescente negro, que se reencuentra a través de sus binoculares con víctimas de la violencia policial como Floyd.

"Espero que lo lean especialmente los jóvenes. Algunos puede que no sepan estas historias. No solo explicamos cómo murieron, sino también quiénes eran, porque eran personas y no solo son lo que les ocurrió", explica Cooper en un comunicado.

La mujer que lo insultó fue acusada formalmente de dar falso aviso a la policía, pero Cooper se negó a cooperar con el caso para no empeorar la situación de la mujer, que fue despedida de su trabajo al conocerse el incidente.