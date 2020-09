Fauci descarta vuelta a la normalidad en EE.UU. hasta "bien entrado" el 2021

Washington, 11 sep (EFE News).- El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, vaticinó este viernes que volver a una normalidad similar a la de antes de la pandemia de COVID-19 no se logrará sino hasta “bien entrado” el 2021 e incluso hasta finales del próximo año.

National Institute of Allergy and Infectious Diseases Director Anthony Fauci (C). EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/File