Retiran estatua confederada en Charlottesville, sitio de protestas raciales

Washington, 12 sep (EFE News).- La estatua de un soldado confederado fue desmontada este sábado en Charlottesville (Virginia) tres años después de que en esa ciudad se produjeran violentas protestas raciales en las que murió una persona.

La estatua, que llevaba más de cien años frente a los juzgados del condado de Albemarle, en la zona histórica de Charlottesville, estuvo en el centro de los enfrentamientos entre supremacistas blancos y contramanifestantes en los que el 12 de agosto de 2017 una mujer murió arrollada por un neonazi.

La operación en la que la estatua metálica, de unos 400 kilos de peso, fue bajada del pedestal con la ayuda de correas y una grúa, fue coreada con gritos de alegría por un centenar de personas que se habían reunido allí para la ocasión.

Los trágicos sucesos de hace tres años se habían producido por la convocatoria de una protesta de grupos neonazis, supremacistas blancos y de la llamada derecha alternativa (Alt-Right), en rechazo al desmantelamiento de las estatuas confederadas, consideradas símbolos del pasado esclavista del estado, incluida otra del general sudista Robert Lee que aún se erige en el centro histórico.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tardó entonces 48 horas en condenar de forma explícita a los grupos supremacistas que se habían congregado en Charlottesville y fueron enfrentados por manifestantes antirracistas, pero justificó sus motivos: la defensa de la estatua del general Lee que las autoridades de la ciudad pretendían retirar.

"Mucha gente también estaba allí para protestar por la retirada de una estatua de Robert E. Lee. Esta semana es Robert E. Lee. (...) Me pregunto, ¿es George Washington la semana que viene? ¿Es Thomas Jefferson la siguiente?", dijo entonces el presidente.

Pero las palabras de Trump que encendieron la polémica fueron otras, en las que igualó a los grupos neonazis con los manifestantes antirracistas.

"He condenado a los neonazis, he condenado a muchos grupos. Pero no toda esa gente eran neonazis, créame. No todas esas personas eran supremacistas blancos, ni mucho menos", subrayó Trump, que dijo que entre ellos había gente "muy buena".

Hoy, la retirada de la estatua del soldado confederado se llevó a cabo en un ambiente festivo entre las personas congregadas para asistir al acontecimiento, todas con máscaras y muchas de ellas bailando al son de la música que salía de unos altavoces.

La ciudad de Charlottesville, de apenas 50.000 habitantes, situada a 200 kilómetros al suroeste de Washington, aún se esfuerza por eliminar los símbolos divisivos de la Guerra Civil.