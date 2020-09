15.000 dólares de multa a planta cárnica en la que murieron 7 por COVID-19

Denver (CO), 12 sep (EFE News).- Una planta cárnica de la compañía JBS en Greeley, Colorado, ha recibido una multa de 15.000 dólares por la "insuficiente protección" a sus empleados contra el coronavirus, una cifra calificada este sábado de "inmoral" por parte de la representación sindical.

