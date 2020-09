Huracán Sally se acerca a Nueva Orleans mientras Paulette deja atrás Bermudas

Contenido relacionado

Sally escala a huracán horas antes de impactar contra la costa de Louisiana

Miami, 14 sep (EFE News).- La tormenta Sally se convirtió en huracán este lunes en el Golfo de México de camino a la costa de Louisiana, donde se prevé que toque tierra este martes a primera hora del día, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Un avión cazahuracanes de la fuerza aérea estadounidense desplazado hasta el ojo de Sally alertó de la escalada "rápida" del sistema, que presenta vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora (150 km/h), cuando solo pocas horas antes eran 65 millas (105 km/h).

A las 12 pm hora centro (1 pm EST), el centro de Sally estaba a 130 millas (210 km) al este-sureste de la desembocadura del río Mississippi, y a 165 millas (265 km) al sureste de la ciudad de Biloxi (Mississippi).

Sally se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 7 m/h (11 km/h), un movimiento que se espera mantenga durante toda la jornada de hoy.

Luego disminuirá la velocidad de traslación cuando esta noche dé un giro hacia el noroeste, lo que le llevará a la costa de Lousiana, no lejos de Nueva Orleans, a las 7 am hora local (8 am EST) del martes.

El gráfico de trayectoria de tres días lo sitúa tierra adentro en el estado de Mississippi el miércoles y el jueves debilitado ya a depresión tropical sobre Alabama.

Los expertos prevén que antes de tocar tierra los vientos de Sally se fortalezcan hasta rondar las 105 millas por hora (170 km/h), que vendrán acompañados de una marejada ciclónica "extremadamente peligrosa y potencialmente mortal" en Louisiana, aunque sus efectos también se notarán en el vecino estado de Alabama y el extremo noroccidental de Florida.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 25 millas (35 km) desde el centro del huracán y los de fuerza de tormenta tropical llegan hasta 125 millas (205 km), alertan desde el NHC.

Esto hace que los efectos de la llegada de Sally comenzarán a sentirse ya este lunes en Louisiana, por lo que recomiendan a la población a acelerar los preparativos.

Es probable, avisan los meteorólogos, que se produzcan inundaciones repentinas potencialmente mortales en ríos de Lousiana, y de menor gravedad también en áreas de Mississippi, Alabama y Florida.

Sally es el segundo huracán que impactará en la costa de Lousiana en las últimas semanas, después de que Laura tocase tierra el 27 agosto pasado como categoría 4 y vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora (240 km/h).

A su paso por EE.UU., Laura dejó un saldo de al menos 36 muertos y causó daños por cerca de 9.000 millones en el suroeste de Luisiana y el sureste de Texas, según datos de la firma Karen Clark & Company (KCC).

Además de Sally, en la cuenca atlántica está activo el huracán Paulette, que impactó este fin de semana en Bermudas, las tormentas tropicales Teddy y Vicky y la depresión tropical Rene.