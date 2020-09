Simulación anticipa un triunfo de Trump si Biden sigue perdiendo apoyo latino

Washington, 21 sep (EFE News).- Una pequeña fluctuación de un punto porcentual en la participación o voto de los electores hispanos podría decantar el resultado de los comicios de noviembre, según simulaciones de elecciones presentadas este lunes por la encuestadora demócrata EquisLabs y People For the American Way.

US President Donald J. Trump speaks to reporters as he departs the White House for a rally in Ohio, in Washington, DC, USA, 21 September 2020. EFE/EPA/Kevin Dietsch / POOL