La justicia de EE.UU. decidirá el domingo si permite a Trump prohibir TikTok

San Francisco, 25 sep (EFE News).- La justicia de Estados Unidos decidirá el domingo si permite o no seguir adelante con los planes del presidente Donald Trump de prohibir la aplicación china TikTok en caso de que su negocio en ese país no pase a manos estadounidenses.

A close-up shows an application 'TikTok' on a smart phone in Berlin, Germany, 07 July 2020. EFE/EPA/HAYOUNG JEON/File