Una exposición en Miami muestra el cambio de rol y de espacio de la mujer

Fotografía cedida por el Museo de Arte Patricia & Phillip Frost de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) donde se muestra el poster de la película "Hero. Icon. Dissenter. RBG" (inciales de la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg) que forma parte de la exposición "De casa a casa" que se estrena este sábado en este museo en Miami, Florida. EFE/Frost Art Museum FIU /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida por el Museo de Arte Patricia & Phillip Frost de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) donde se muestran varias fotografías de las congresistas Patsy Mink (i arriba), Ileana Ros-Lehtinen (i abajo), y Alexandria Ocasio-Cortez (d abajo); las juezas Ruth Bader Ginsburg (c arriba), Sandra Day O'Connor (d arriba), y las 19 jueces afroamericanas del Condado de Harris en Texas (c abajo), que forma parte de la exposición "De casa a casa" que se estrena este sábado en este museo en Miami, Florida. "De casa a casa", una exposición multimedia cuyo título alude al hogar y a la Cámara (house) de Representantes, explora el cambio en el papel de la mujer desde que hace cien años se aprobó el voto femenino en EE.UU, a través de líderes como la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. EFE/Frost Art Museum FIU /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS