Salud interviene en negocios y residencia como medida prevención de COVID-19

San Juan, 27 sep (EFE News).- Funcionarios del Departamento de Salud (DS) acudieron anoche a varios negocios y a una residencia que celebraba una fiesta, como parte de sus intervenciones para prevenir la propagación del COVID-19, informó este domingo el director de la Oficina de Investigaciones de dicha agencia, Jesús Hernández.

Según explicó Hernández en un comunicado de prensa, los funcionarios del DS acudieron -por confidencias e imágenes publicadas en las redes sociales-, que en la Hacienda El Lago, en Trujillo Alto, se realizaba una fiesta privada.

"Tras confidencias, y recibir información de la invitación a la actividad, a través de las redes sociales, procedimos a impactar el lugar, en el cual se celebraba la fiesta denominada "Stereo Nights Pool Party", explicó Hernández.

"El dueño de la residencia se hizo responsable de la situación y brindó toda la información que le fue requerida. El caso será referido para evaluar posibles acciones legales y multas", indicó.

Durante la intervención, que se realizó pasada la medianoche, se evidenció que se incumplía con el toque de queda, tenían aglomeramiento de personas, no estaba haciendo uso debido de mascarillas ni de distanciamiento físico, poniendo en riesgo la salud de todos los asistentes.

De igual manera, personal de la Oficina de Investigaciones tomó los datos de las personas presentes al momento de la intervención para evaluar si incumplieron con otros protocolos de salud.

Por otro lado, los funcionarios del DS visitaron el establecimiento Zajorí Gastro Show, en la Calle Loíza en Santurce, donde se orientó a la gerencia sobre las medidas de distanciamiento social, el cumplimiento del toque de queda y el uso de mascarillas.

Otro establecimiento, LiT, también ubicado en la Calle Loíza, fue visitado, evidenciando que cumplía con todos los protocolos de salud y seguridad, tanto para sus empleados como para los visitantes.

"No descansaremos en nuestro compromiso de velar por la salud de la ciudadanía, pero necesitamos la cooperación de todos. Como he dicho en otras ocasiones, no solo se trata de hacer cumplir la ley, sino de salvar vidas", puntualizó Hernández.

Mientras, con relación al caso que ha trascendido públicamente de una discoteca en el Viejo San Juan en donde, aparentemente, habían menores de edad, Hernández dijo que "al momento, la situación está bajo investigación, por lo que pedimos el espacio para tener un panorama claro y, en caso de ser necesario, tomar las acciones pertinentes".