Biden publica sus impuestos antes del primer debate con Trump

Cleveland (OH), 29 sep (EFE News).- El candidato presidencial demócrata Joe Biden publicó este martes su declaración al fisco del año pasado y reveló que pagó 300.000 dólares en impuestos federales, una cifra que contrasta con los 750 que pagó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2016, cuando ganó las elecciones.

US Democratic presidential candidate Joe Biden campaigns at Coastal Carolina University in Conway, South Carolina, USA. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo/File