Simmons pidió disculpas por su mensaje de apoyo a Trump

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El ciclista estadounidense Quinn Simmons (Trek Segafredo), en el centro de una polémica por un tuit de apoyo al presidente estadounidense Donald Trump, pidió disculpas y matizó que se opone "firmemente al racismo en cualquier forma".

"Quiero disculparme ante cualquiera que se haya sentido ofendido, ya que me opongo firmemente al racismo en cualquier forma. Para cualquiera que no esté de acuerdo conmigo políticamente, está bien, no le odiaré por eso. Solo pido lo mismo", dijo en un mensaje el joven corredor americano.

Quinn Simmons fue suspendido por su equipo "hasta nuevo aviso" por expresar una opinión a favor del presidente Donald Trump, unos semanas antes de las elecciones presidenciales.

A través de un comunicado de prensa, el Trek-Segafredo oficializó la noticia.

"Como corredor estadounidense, siempre me he sentido orgulloso de representar a mi país. Competir para un equipo estadounidense ha sido un sueño de toda la vida. Una de las principales razones por las que elegí este equipo fue por los valores estadounidenses que transmiten. A aquellos que encontraron racista el color del emoji que utilicé, les puedo prometer que no quería que se interpretara de esa manera".

En el comunicado, el director del equipo, Luca Guercilena, también se refirió al asunto que ha creado mucha polémica en Estados Unidos.

"Mantenemos a todo el personal y la dirección de Trek con un alto estándar ético y nuestros corredores no son una excepción. Creemos que Quinn tiene un futuro brillante como profesional, que puede aprovechar esta oportunidad para crecer como persona y hacer una contribución positiva a un futuro mejor para el ciclismo. Seguimos comprometidos en ayudar a Quinn tanto como sea posible".