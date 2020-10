Edward James Olmos es optimista: Los latinos serán protagonistas en Hollywood

Los Ángeles, 6 oct (EFE News).- Los latinos serán protagonistas en la industria del cine y televisión en Hollywood y no como ahora que, aunque son grandes consumidores, representan una minoría delante y detrás de las cámaras, afirmó Edward James Olmos en entrevista con Efe.

Incansable en su trabajo y con varias nuevas producciones, Olmos espera que los latinos sigan ganando terreno en el cine estadounidense y alcancen el puesto de preponderancia que les corresponde.

"Esto va a cambiar", aseguró el icono del cine latino en EE.UU. al comentar cómo actualmente los latinos representan "por lo menos el 36 %" de las ventas de una película en su fin de semana de estreno, pero sólo el 4 % de quienes son imagen en esta industria.

El actor de éxitos como "Zoot Suitt", "Selena", "Miami Vice" o "Blade Runner", reconoce que "ha sido difícil, hay mucha discriminación y prejuicio contra diferentes culturas no solamente la nuestra".

Sin embargo, mientras los afroamericanos han llegado a representar el 17 % de todas las imágenes en el cine de Hollywood, siendo sólo 12 % de la población total del país, los latinos, que conforman el 18 % de la población en Estados Unidos alcanzan sólo un 4 % del cine estadounidense.

LAS RAZONES

"Eso duele mucho", aseguró el protagonista de "Stand and Delivery" (Con ganas de triunfar) al considerar que uno de los factores principales tiene que ver con el dinero.

"Esto es un negocio y cuando (la industria del cine) hace películas sobre temas de afroamericanos, asiáticos o latinos y lo ponen en la pantalla grande o en televisión no tienen el mismo éxito en todo el mundo como cuando los protagonistas son anglosajones, con los que obtienen más ganancias", explicó.

Otra razón que argumenta Olmos es "el miedo que se tiene a las diferentes culturas", y cómo pueden influir el comportamiento de las personas, pues "se sabe la fuerza que tiene el arte -especialmente el audiovisual- y cómo se mete en el subconsciente".

Pero a pesar de este panorama, Olmos continúa a sus 73 años con una actividad y un vigor similar al de hace varias décadas y recientemente participó en un documental sobre la vida del artista chicano Carlos Almaraz (1941-1989), que destaca la obra pictórica de este latino, uno de los principales impulsores de la cultura chicana que en los EE.UU.

El actor igualmente destacó su reciente participación en la película "Windows on The World", que resalta el sacrificio de los trabajadores indocumentados que murieron en el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

En la película -dirigida por su hijo Michael D. Olmos- encarna a un trabajador mexicano del restaurante Windows on The World, situado en el último piso de la Torre Norte de World Trade Center y que desaparece en el ataque terrorista, al igual que pasó con "por lo menos 300 indocumentados que estaban allí y nadie nunca habló por ellos".

Y el 16 de octubre estrena en plataformas digitales "The devil has a name", dirigida por él mismo y con la actuación de, entre otros, David Strathairn, Kate Bosworth, Pablo Schreiber, Katie Aselton, Haley Joel Osment, Alfred Molina y Martin Sheen.

La cinta, en la que Olmos también actúa, fue presentada en 2019 en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), certamen que el intérprete cofundó en 1997 y que le ha permitido durante más de 22 años llevar el cine iberoamericano al público de Los Ángeles.

CLASES DE CINE

Y sirvió para originar el programa "The Youth Cinema Project" en el que participan "más de 1.400 estudiantes desde el cuarto grado" en clases que se ofrecen en 19 distritos escolares de California donde tienen la opción de aprender todo lo relacionado con el cine, explicó.

"Seguimos con este programa durante la escuela intermedia y la preparatoria y cuando ellos pasan a la universidad eligen si quieren continuar con el cine o con cualquier otra carrera profesional, pero ya llevan los recursos de comunicación, creatividad y pensamiento crítico que estos talleres les han facilitado", dijo.

Por todas estas experiencias, Olmos tiene grandes expectativas sobre el protagonismo de los latinos en el cine y la televisión estadounidenses para darle la vuelta a la situación actual.

En septiembre el debate sobre la diversidad en Hollywood llegó al Congreso de Estados Unidos con una audiencia en la que varios actores pidieron ir más allá de los ocasionales éxitos de películas como "Black Panther" y otros denunciaron una "cultura de la cancelación".

Un informe elaborado por CAA y Parrot Analytics y publicado esta semana encontró que la demanda de la audiencia por la diversificación de los guiones en televisión "se ha más que duplicado desde 2017" y por primera vez en 2019 los nuevos programas basados en la diversidad fueron mayoría.