Suben a 840.000 las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU

Washington, 8 oct (EFE News).- Las solicitudes de subsidio por desempleo subieron a 840.000 la semana pasada, comparadas con las 837.000 de la semana anterior, un nuevo indicio de que el mercado laboral no logra reducir el número de despidos, según los datos divulgados hoy por el Departamento de Trabajo.

Residents stand in line at a temporary food pantry location in Chelsea, Massachusetts, USA. EFE/EPA/CJ GUNTHER