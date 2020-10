Trump afirma que él no es "contagioso"

Washington, 8 oct (EFE News).- El presidente Donald Trump, quien este jueves dijo que no participará en un debate electoral virtual con su rival demócrata, Joe Biden, afirmó que él no es "contagioso, en absoluto", pese a haber dado positivo por la COVID-19 hace menos de una semana.

US President Donald J. Trump, wearing a mask, gestures after leaving Walter Reed National Military Medical Center, in Bethesda, Maryland, USA. EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL