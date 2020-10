El freestyle en español se alista para su momento estelar con disco conjunto

Miami, 8 oct (EFE News).- El movimiento del freestyle en español, con exponentes como Ecko y Kaiser, se alista para salir del mundo “underground” y darse a conocer de forma más masiva con el lanzamiento del primer disco conjunto del género, que nació en las calles de Nueva York y que en los 80 tuvo a un joven Marc Anthony como uno de sus exponentes.

“El disco es el producto de un esfuerzo que hicimos para amplificar la voz y el talento de artistas provenientes del mundo del freestyle latinoamericano, llevándolo a un nivel de visibilización sin precedentes”, dijo a Efe Aldo González vicepresidente de A&R de Universal Music Latino /Capitol Latin/ Machete Music.

"Lo que propusimos con el productor DJ Bitman y la plataforma BMF fue resaltar el trabajo de los artistas sin perder la estética y el mensaje y la esencia del movimiento”, explicó González, encargado de reclutar y mantener al talento musical para los diferentes sellos de Universal.

El artista chileno Seo2, considerado uno de los padres del freestyle en español, explicó que la meta de BMF es que “sea un puente entre el mundo callejero del freestyle y la industria de la música” y este álbum es el primer resultado de ese esfuerzo.

Con el nombre de “Freestyle EP Vol.1”, el disco tiene siete canciones los artistas latinoamericanos Ecko (Argentina), Akapellah (Venezuela), SNK (Costa Rica), Nekroos (Perú) y los chilenos Kaiser, Metalingüística y Stigma, considerados entre los mejores del género.

Aunque todo el disco está disponible desde hoy en las plataformas de streaming, durante los próximos dos meses se lanzará un video a la semana con cada una de las canciones.

Y el primero, y para acompañar el estreno del disco, saldrá el tema “Negoció", de Ecko, que estará seguido por Kaiser, Akapellah y SNK, entre otros.

UN ESPALDARAZO A LA CULTURA

“Para mí el freestyle representa todo. Es mi estilo de vida. Donde yo empecé mi carrera. Recuerdo las primeras competencias rapeando en las plazas con muy poca gente. Después ir viendo que estábamos llenando las plazas, luego estadios y ya poder ser parte de las batallas más importantes”, recordó Ecko en entrevista con Efe.

En opinión de este argentino de 21 años, que se edite n EP (disco de corta duración) solo de freestyle es "algo grande para la cultura y un reconocimiento a nuestro aporte”.

“Este es sin duda un proyecto que va a causar un gran impacto dentro del mundo de la música, ya que fans de todos los artistas han estado esperando ansiosos el lanzamiento de este EP, que ha llegado a marcar un antes y un después dentro de la escena de la música freestyle”, concluyó.

LLEGANDO A MIAMI

El freestyle es un movimiento musical que nació en la década de los 80 entre los adolescentes latinos de Nueva York, que buscaban fusionar el rap del momento, que cantaban en inglés, con los acordes y percusión tropicales de la música que escuchaban en casa.

Poco a poco se fue extendiendo y fusionando con el disco y con el house hasta encontrar sonidos que se transportaron en éxitos como "Please don´t go" del afrocubano neoyorquino Nayobe.

Artistas como MC Hammer, Paula Abdul, Milli Vanilli y New Kids on The Block usaron elementos del freestyle en su música en los 90, pero hasta ahora hace unos años el freestyle no había regresado a sus raíces latinas o se había popularizado en español. Tampoco había logrado atraer la atención de las grandes disqueras.

Sin embargo, este 2020 se ha conjurado un esfuerzo para sacar al freestyle de la escena “underground” y este 24 de octubre la competencia entre los mejores "improvisadores" de esta escena musical se disputará en Miami.

A la “Batalla de los gallos”, como se denomina a la competencia de raperos de habla hispana más importante del mundo, llegarán raperos de todo Estados Unidos y de Puerto Rico, de donde es Yartzi, ganador del año pasado y que defenderá su estilo contra 15 finalistas.

Aunque el EP es el empuje más fuerte, hay otros artistas del género del freestyle que han comenzado a destacarse.

Uno de ellos es el argentino LIT Killah, quien fue contratado por Warner Music Latina. El artista lanzó este abril un videojuego llamado "LIT killah The Game", que ha tenido más de dos millones de descargas a nivel mundial.

Además, artistas como la colombiana Farina y la estadounidense Mariah, han colocado versos de freestyle en sus canciones urbanas.