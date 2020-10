Disney grabará una película inspirada en la atracción "Space Mountain"

Los Ángeles (EE.UU.), 09 oct. (EFE News).- El gigante del entretenimiento Disney está preparando el rodaje de una película que se inspirará en una famosa atracción de sus parques temáticos, "Space Mountain", que tratará de emular el éxito que la franquicia "Pirates of the Caribbean" cosechó también a partir de otra instalación.

A large Disney Channel logo is displayed during D23 Expo at the Convention Center in Anaheim, California, USA, 23 August 2019. EFE/EPA/ADAM S DAVIS/File