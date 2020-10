Disputa por el partido gobernante de México escala entre denuncias sexuales

México, 12 oct (EFE News).- La disputa por dirigir el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, escaló este lunes cuando cientos de militantes chocaron entre denuncias de acoso sexual y acusaciones de irregularidades.

Feministas seguidoras de López Obrador tomaron la sede del partido en Ciudad de México para impedir que el diputado Porfirio Muñoz Ledo, líder histórico de la izquierda, llegara a proclamarse "presidente legítimo" de Morena tras liderar las dos encuestas oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Muñoz Ledo, quien compite con el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, canceló su evento tras la llegada de decenas de mujeres que aseguran que el legislador acumula 10 denuncias de acoso sexual, incluyendo a políticas, reporteras y hasta menores de edad.

"No somos afines a ninguno de los grupos y candidatos de Morena, a ninguno, nosotras somos feministas dentro de la ‘Cuarta Transformación’ (el movimiento impulsado por el hoy presidente de México), y lo único que estamos pidiendo es que Porfirio Muñoz Ledo explique lo que pasó", afirmó Camila, una portavoz de las mujeres.

¿ESPURIO O LEGÍTIMO?

El proceso para renovar la dirigencia de Morena, partido que fundó López Obrador a su imagen en 2014, causa polémica desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó una encuesta en septiembre para resolver las disputas por el control del partido.

Muñoz Ledo obtuvo 41,7 % de las preferencias en la primera ronda aprobada por el INE frente al 27,1 % de Delgado y otros rivales.

Pero en la segunda vuelta, del 2 al 8 de octubre, los resultados arrojaron 25,34 % de apoyo a Muñoz Ledo y 25,29 % a Delgado, un empate técnico que obligará a un tercer sondeo, aún sin fecha.

"El INE dice que empaté con unas décimas de diferencia. Es absurdo y voy a tomar posesión", declaró este lunes en vídeo Muñoz Ledo al reiterar que es "el presidente legítimo de Morena" y anunciar que asumirá el cargo "en unos días en un lugar diferente".

Ante su actitud, cerca de 300 senadores, diputados federales y diputados locales de Morena pidieron en una carta abierta no "permitir que violente la institucionalidad del partido".

En tanto, simpatizantes de varias regiones y líderes indígenas acudieron a la sede para respaldarlo, incluyendo a la diputada Lorena Villavicencio, quien al igual que Muñoz Ledo ha sido crítica de políticas de López Obrador, como la migratoria, militarización y recortes presupuestales.

“Ganó legal y legítimamente, pedimos que se respete el voto de los simpatizantes y militantes de Morena. ¿Somos demócratas o no somos demócratas?", declaró la legisladora a Efe.

Las manifestantes se enfrentaron con otras militantes y con la diputada, quien también se considera feminista al igual que Citlalli Hernández, compañera de fórmula de Muñoz Ledo y secretaria general electa del partido.

“Las acusaciones se hacen frente al Ministerio Público, no el día de hoy que estamos debatiendo un tema de democracia interna de Morena, ¿no les parece extraño?”, cuestionó Villavicencio.

DESDÉN PRESIDENCIAL

En la longeva pugna ha destacado el aparente desinterés del presidente López Obrador, quien en su conferencia de prensa matutina restó importancia al caos.

"No opino de eso para no meternos en la cosa partidista, solamente cuando hay alguna cosa grave, pero no, esto no. Esto es, vamos a decir, algo muy común en los partidos y ya que se pongan de acuerdo", manifestó.

Sin embargo, la urgencia de definir el futuro de Morena apremia porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio de 2021, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a 500 diputados federales, 15 gobernadores, 30 congresos estatales y más de 1.900 ayuntamientos.

El presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, se limitó a pedir en Twitter "poner la unidad y la institucionalizad de Morena por encima de todo".