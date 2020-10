Republicanos planean expandir colocación de urnas no oficiales en California

Los Ángeles, 14 oct (EFE News).- El Partido Republicano en California planea expandir la instalación de buzones para que votantes dejen las boletas electorales, en contravía a las órdenes dadas por el secretario de Estado, Alex Padilla, para que los retire ya que no son considerados ilegales, reportaron este miércoles medios locales.

"Vamos a continuar con este programa. Si quiere llevarnos a la corte, los veremos en la corte", dijo Héctor Barajas, portavoz del Partido Republicano de California, según reportó el canal ABC7.

La controversia comenzó el fin de semana cuando varios buzones de votación no autorizados aparecieron en los condados de Los Ángeles, Ventura y Orange, en el sur de California, y otros más en el centro del estado.

Tanto Padilla como el fiscal general de California, Xavier Becerra, enviaron una orden de cese y desistimiento al Partido Republicano de California para que no siga instalando las urnas no oficiales, dando un plazo hasta el jueves próximo para retirar las existentes.

“Los partidos políticos y las campañas pueden participar en los esfuerzos para sacar el voto, pero no pueden violar la ley estatal. Los buzones de entrega no oficiales y no autorizados en cuestión violan la ley estatal y ponen en peligro la seguridad de las boletas de los votantes”, resaltó Padilla en un comunicado.

Padilla explicó que su oficina también ha enviado cartas a los otros partidos políticos calificados, recordándoles las reglas sobre las urnas.

En ese sentido, Becerra advirtió que “cualquiera que altere el voto está alterando las elecciones libres y justas".

"Haremos todo lo que sea necesario por ley para proteger el derecho al voto de los californianos”, subrayó Becerra en un comunicado.

Irónicamente el Partido Republicano durante años ha criticado el uso de la llamada "recolección de boletas", argumentando que las leyes que permiten a un tercero recolectar las boletas completas de los votantes sirven como caldo de cultivo para el fraude electoral, inclusive demandando a gobernadores por permitirlo.

Por su parte Barajas se justificó diciendo que "nos hemos opuesto a la recolección de votos y los republicanos todavía se oponen a la recolección de votos, pero tenemos una opción".

"Podemos quejarnos de los resultados de las elecciones más adelante o podemos ser inteligentes y resolver las reglas y resolver el tablero de ajedrez que pusieron delante de nosotros”, recalcó el republicano.