El 37 % de los Nobel de Medicina, Química y Física de EE.UU. eran inmigrantes

Chicago (IL), 14 oct (EFE News).- El 37% de los Premios Nobel de medicina, química y física ganados por Estados Unidos en los últimos 20 años correspondieron a científicos inmigrantes, como el alemán Reinhard Genzel, quien fue galardonado este año, señaló este miércoles un estudio de la National Foundation for American Policy.

German astrophysicist Reinhard Genzel, director of the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics. EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/File