El largo y doloroso viaje hacia la libertad de un opositor cubano

Fotografía cedida por Maite Luna donde aparece el opositor cubano Ramón Arboláez (c); su esposa, Yaneisy Santana (i), y sus hijos Emanuel y Melany (2-i), mientras posan junto a la periodista Maite Luna (2-d) y la abogada de inmigración Laura Jimenez (d), a su llegada el 10 de octubre de 2020 al aeropuerto de Miami, Florida (Estados Unidos). EFE/Archivo particular /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS