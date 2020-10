Nueva orden en Puerto Rico sobre capacidad de ocupación y voto durante pandemia

San Juan, 16 oct (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció la firma de una nueva orden ejecutiva relacionada con la COVID-19 que tiene como notas más destacadas el aumento de la capacidad de ocupación en distintos espacios y la garantía del derecho al voto en las elecciones de noviembre.

La jefa del Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado que la orden ejecutiva 2020-077, cuya efectividad entra en vigor a partir de mañana y se prolongará hasta el 13 de noviembre, establece la continuación del toque de queda nocturno.

El porcentaje de ocupación de los establecimientos comerciales y los salones comedores de los restaurantes que era hasta 50 % aumentará al 55 %.

Los lugares cuya capacidad era de 25 %, como los cines, casinos y gimnasios, ahora se eleva al 30 % de ocupación.

Igualmente, la capacidad en las piscinas de hoteles y complejos de vivienda podrán utilizarse con una ocupación máxima del 30 % de su capacidad máxima.

VUELVE EL TRANSPORTE COLECTIVO

A partir del lunes 26 de octubre se restablecerá el servicio de transporte colectivo, lo que incluye a vehículos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y Tren Urbano, y el transporte marítimo provisto por la Autoridad de Transporte Marítimo para turistas solamente para la isla municipio de Culebra, por el momento.

La nueva orden ejecutiva contempla las exenciones necesarias para garantizarle el derecho al voto a todos los ciudadanos en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

"En esta nueva orden, al igual que en las anteriores, hemos tenido la oportunidad de contar con expertos científicos y en economía en las diversas reuniones. Ciertamente hay áreas en las que quizás no tengamos un total consenso, como puede ser la solicitud del sector económico de aumentar la ocupación de negocios a un 60-67 % y elevar el toque de queda hasta las 23.00 horas", destacó la gobernadora.

"Es una prioridad para mí tomar las decisiones que no pongan en riesgo los adelantos en el manejo de la pandemia, pero sobre todo que se proteja la vida y la salud de todos los puertorriqueños. En una decisión de transición y buscando un balance entre los grupos, he determinado solo aumentar un 5 % a los sectores económicos que estaban en 50 %, correspondiéndoles a partir de mañana un 55 % de ocupación de sus negocios", explicó Vázquez.

Dijo que aquellos que tenían 25 % se aumentará un 5 %.

NO ES ACEPTABLE UNA MAYOR APERTURA

"No es aceptable aumentar más en estos momentos, aún cuando podamos ver adelantos en la reducción del nivel de contagios. No podemos bajar la guardia. Hay un repunte a nivel mundial y no queremos perjudicar lo adelantado", sostuvo.

"La Policía de Puerto Rico y las agencias concernidas deberán continuar la fiscalización del cumplimiento de la orden ejecutiva y no permitir ni facilitar de ninguna manera la violación a la misma", advirtió.

"Cualquier propuesta de algún sector o municipio deberá ser considerada por el Departamento de Salud en coordinación con el secretario de la Gobernación. La orden ejecutiva estará siendo 'monitoreada' cada semana para determinar cualquier cambio que sea necesario", agregó.

Vázquez dijo que cada ciudadano debe recordar que es responsabilidad de todos el evitar los contagios, particularmente en el evento más importante que se avecina, que es el día de las elecciones generales.

El Departamento de Salud de Puerto Rico informó este viernes que el número de fallecidos a consecuencia de la covid-19 en la isla desde el inicio de la pandemia es hasta el momento de 758 personas, mientras que los casos positivos confirmados a día de hoy son de 28.174.