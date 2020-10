Medicina personalizada está en Latinoamérica pero no para todos, ven expertos

México, 18 oct (EFE News).- La medicina personalizada ya está en Latinoamérica, pero no para todas las personas, una situación que agravaría la desigualdad de la región, advirtieron expertos en entrevista con Efe tras publicarse un informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist (The EIU).