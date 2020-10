Yadier Molina cree que no quieren que iguale los 10 guantes de oro de Bench

San Juan, 22 oct (EFE).- El puertorriqueño Yadier 'Yadi' Molina, consideró este jueves "una injusticia" su exclusión de la lista de tres candidatos finalistas al Guante de Oro, galardón que ha ganado en nueve ocasiones, y aseguró que alguien está interesado en evitar que iguale los diez obtenidos por Johnny Bench.

"Veo una injusticia a los que deciden quien o no", expresó el receptor de los Cardenales de San Luis.

"No sé si es MLB o quien sea, pero está claramente que no quieren que este boricua jibarito empate con el gran Johnny Bench", agregó 'Yadi' en referencia al inmortal receptor de los Rojos de Cincinnati.

El venezolano Willson Contreras, de los Cachorros de Chicago, y los estadounidenses Tucker Barnhart, de los Rojos de Cincinnati, y Jacob Stallings, de los Piratas de Pittsburgh, son los tres candidatos al título.

"Respeto a todos los finalistas en la receptoría en la Liga Nacional 2020!", escribió Molina en su cuenta de Instagram debajo de una fotografía en que aparece cargando uno de sus nueve guantes" de Oro".

El puertorriqueño Iván Rodríguez, otro inmortal, es el receptor con más veces se llevó el "Guante de Oro", trece.

"Es una pena que me juzguen por no apoyar nada a liga y no ser el 'puppet' (marioneta) de ellos", conjeturó el jugador nacido en Bayamón.

"Para mí, a mis 38 años, sigo siendo el mejor. Pregúntele a cada 'catcher' (receptor) en la MLB y ellos te dirán", puntualizó.

El dos veces campeón de la Serie Mundial con los Cardenales no tuvo este año la mejor temporada.

En 42 juegos detrás del plato, acortados por la pandemia de la covid-19, Molina acumuló un porcentaje de ''fildeo' de .985, cometió cinco errores y cuatro 'passed balls', aunque logró fusilar al 45 % de los corredores que trataron de estafarse una almohadilla.

Ese porcentaje fue el mejor en toda las Grandes Ligas.

Sin embargo, los puertorriqueños Carlos Correa, Javier Báez y Roberto Pérez fueron elegidos entre los finalistas al premio.

Correa y Báez serán finalistas como campocorto en la Liga Americana y Liga Nacional, respectivamente, y Pérez como receptor en la Liga Americana.