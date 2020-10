El diario New York Post da su apoyo al Donald Trump para las presidenciales

Nueva York, 26 oct (EFE News).- El diario The New York Post, el mayor diario sensacionalista de la ciudad homónima, anunció este lunes su apoyo a la candidatura de Donald Trump como presidente en las elecciones del 3 de noviembre para "Hacer América grande de nuevo, otra vez".

United States President Donald J. Trump departs the White House in Washington, DC, 26 October 2020, headed for political events in Pennsylvania. (Estados Unidos) EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL