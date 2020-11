Muere tiroteado el actor Eddie Hassel en Texas

Washington, 2 nov (EFE).- El actor Eddie Hassel, conocido entre otras por su participación en la película "The Kids Are All Right", que fue candidata a cuatro oscar y ganadora de dos globos de oro en 2011, murió tiroteado en la madrugada del domingo en Texas, según informó su representante a la revista Variety.