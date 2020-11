El entusiasmo de los floridanos por votar llega al gran día

Miami, 3 nov (EFE News).- Los centros de votación abrieron sus puertas en Florida para el poco menos de un 40 % de floridanos registrados que no sufragó por adelantado o por correo en unas elecciones en las que va a ser clave el voto de los electores "independientes", los no registrados ni como republicanos o demócratas.

Voters fill out their ballots at a polling location at a Fire Station in Miami, Florida, USA, 03 November 2020. EFE/EPA/RHONA WISE