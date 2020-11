Juez rechazó arrestar al exministro mexicano Videgaray por el caso Odebrecht

México, 3 nov (EFE News).- La Fiscalía General de México pidió una orden de arresto por el caso Odebrecht contra Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Exteriores en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero un juez rechazó cumplir con la detención, confirmó este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Sí, me informaron que se hizo una solicitud en este sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud", dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

Dijo desconocer si el rechazo a imputar a Luis Videgaray, quien fuera la mano derecha de Peña Nieto, ya es definitivo o se puede complementar la orden de captura y volver a pedir el arresto.

"En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación. Y esa es una función del juez que no admite porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos", agregó.

Según medios locales, la FGR busca imputar a Luis Videgaray por el caso Odebrecht y lo acusaría de traición a la patria, por presuntamente operar en el financiamiento ilegal de campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte de la empresa brasileña.

Finalmente, el presidente apoyó que los ciudadanos decidan en la consulta popular convocada para 2021 si se debe investigar y enjuiciar a Peña Nieto.

Estas imputaciones derivan de la detención en febrero del director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, extraditado desde España a México a mediados de julio.

En calidad de testigo colaborador, Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República al expresidente Peña Nieto y a Videgaray.

Los acusó de "ordenarle" recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral y para sobornar legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013.

Pero Lozoya también apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana socia de Odebrecht.