The Weeknd se estrena cantando en español en remix de "HAWÁI" con Maluma

Miami, 5 nov (EFE News).- El cantautor y productor canadiense The Weeknd se estrenó este jueves en español en el remix de la exitosa canción "HAWÁI", del colombiano Maluma, con quien grabó personalmente el video del tema en Los Ángeles.

"Siempre he admirado a The Weeknd, así que se siente como un sueño hecho realidad haber colaborado con él en 'HAWÁI' remix", dijo Maluma al anunciar la colaboración.

"Él le dio otro 'flow' (otra fluidez) y cantó en español y en inglés, lo cual es impresionante", añadió sobre la realización del remix, que en menos de una hora había logrado más de medio millón de visualizaciones en YouTube.

La versión comienza con el vocalista canadiense en inglés la primera estrofa, y cambia al español cuando empieza el coro.

Con una dicción superior a la que demostró su compatriota Justin Bieber en "Despacito", The Weeknd sorprende al entonar con su reconocida voz el estribillo "puede que no te haga falta na, aparentemente na. Hawái de vacaciones...".

El intérprete de éxitos como "Can't Feel My Face", "I Feel It Coming" y más recientemente "Blinding Lights", fusionó su estilo sin señal de costuras con el de Maluma. La canción fluye mientras ambos artistas mantienen sus identidades musicales intactas.

En los créditos del tema, The Weeknd aparece como coautor con Juan Luis Londoño (Maluma), Keityn, Édgar Barrera y Bull Nene, bajo la producción de Rude Boyz.

Al igual que con el video original "HAWÁI", el del remix fue realizado por el reconocido director dominicano Jessy Terrero, de Cinema Giants.

Desde su estreno, "HAWÁI" ha dominado los listados latinos, así como los globales.

Lleva ocho semanas a la cabeza de la cartelera Billboard Hot Latin Songs, nueve de primero en la lista Billboard Latin Streaming Songs. Desde su publicación, "HAWÁI" ha llegado al #1 en la radio, Spotify y Apple Music en más de 17 países.

Además, desató miles de videos en respuestas cantadas a la historia del tema, en el que Maluma le reclama a una expareja que suba fotos a la red Instagram para que él vea "como te va de bien".

Entre las respuestas, el video más famoso fue el de la cantautora española Beatriz Luengo.