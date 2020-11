Latinos afrontan la pandemia y además escasez de psicólogos de habla hispana

Cleveland (OH), 6 nov (EFE News).- Los latinos han visto recrudecer el problema de la falta de psicólogos que hablen español en momentos en que la pandemia del coronavirus no cesa y, por ende, sube el número de personas de esta comunidad que sufren de ansiedad, estrés, depresión y otra serie de complicaciones relacionadas a la salud mental.

Jaime Díaz-Granados, director Ejecutivo Adjunto de la Asociación Americana de Psicología (APA, en inglés), reconoció en entrevista con Efe que la pandemia de la covid-19 ha agravado los problemas de salud mental entre los latinos, una de las poblaciones más afectadas por la enfermedad y que ha incrementado la demanda de atención.

"El impacto de la salud mental en la comunidad latina por el COVID-19 ya se está volviendo muy claro, sabemos que los investigadores han encontrado que los latinos reportaron prevalencias mas alta en ansiedad, depresión, aumento y abuso de sustancias e ideas suicidas", dijo.

"Los latinos de por sí están siendo afectados de manera desproporcionada por el virus y ahora se enfrentan al estrés y el trauma que acompaña las muertes de familiares, enfermedades, la incertidumbre económica y el aislamiento social", agregó.

El experto aludió a un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) publicado en agosto, en el que se indica que casi el 30 % de los casos de coronavirus corresponden a hispanos, que constituyen sin embargo el 18 % de la población total del país.

La falta de especialistas de habla hispana es de larga data pero la APA ha visto en los últimos diez años un aumento en el número de psicólogos hispanos, lo que abriga esperanzas.

"De un 5 % de psicólogos hispanos ya nuestros datos van por 7 %; y la cantidad de psicólogos con doctorado ha incrementado, de un 12 % en el 2009 a un 15 % en 2019", detalló el experto, quien dijo que aunque son números auspiciosos "todavía falta mucho por hacer".

Según Díaz-Granados, una complicación en estos datos estadísticos es que a veces no se puede identificar a los hispanos que no hablan español. "Los últimos datos que tenemos es que casi el 6 % identificaban que sí podían ofrecer servicios en español," añadió.

"Sabemos que es importante recibir y ofrecer servicios en la lengua nativa, la gente se siente más tranquila y calmada", ahondó.

El impacto de la pandemia del coronavirus en el país logró el jueves otro hito gris, tras sumar 123.085 nuevos casos en 24 horas, el más alto registrado en un solo día y un número que llevó el global a 9.600.324 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, mientras que la de fallecidos por la enfermedad covid-19 llegan a un total de 234.876.

La propagación de la pandemia en el país, el más afectado por el numero de casos y muertes de todo el planeta, ha derivado en una crisis económica, que igualmente ha afectado de manera desproporcionada a los hispanos.

"(Los latinos) tienen mucha incertidumbre económica y hay un nivel alto de discriminación. El seguro de salud mucha gente no lo tiene, casi el 30 % de latinos reportan que no tienen ningún tipo de seguro de salud y si lo tienen no cubre la salud mental", detalló Díaz-Granados.

El directivo de la APA recomendó buscar estrategias para sentirse con más control. "Las cosas que podemos hacer es cuidarnos nosotros mismos, usa mascarillas, lavarse las manos, practicar el distanciamiento social. Tratar de mantener una rutina en su día para poder ayudarse y hacer ejercicios. La ciencia nos dice que los ejercicios regulares son buenos para la salud física y mental", dijo.

Señaló además la importancia de reconocer que el distanciamiento social no tiene que ser sinónimo de distanciamiento físico.

"Podemos ser sociales, podemos hablar con los familiares y amigos por teléfono, computadora, en video, para no quedarnos tan aislados, si aun tratando todo eso se siente con mucha ansiedad, pueden ir a la APA y ahí hay un filtro donde puedes identificar expertos en salud mental en tu área" a través de la página web, añadió.