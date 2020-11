Grandes Ligas no sancionarán a Turner por salir al campo teniendo coronavirus

Nueva York (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, dijo que no sancionará al tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, por regresar al campo de juego para celebrar el campeonato de su equipo luego de dar positivo al coronavirus.

En un comunicado dado a conocer el viernes, Manfred, junto con uno de Turner y otro del presidente y director ejecutivo de los Dodgers, Stan Kasten, describió los hallazgos de una investigación y también asumió una responsabilidad parcial.

"Todos hemos cometido errores mientras navegábamos por estos desafíos sin precedentes y hemos tratado de aprender de esos errores para que no se repitan", escribió Manfred.

Agregó que "Con esto en mente, cierro este asunto aplaudiendo a Justin por aceptar la responsabilidad, disculparse y comprometerse a dar un ejemplo positivo en el futuro".

Los Dodgers fueron informados casi al final del sexto juego de la Serie Mundial, el 27 de octubre, que la prueba previamente inconclusa de Turner había dado positivo, lo que provocó su remoción para comenzar la octava entrada.

Su esposa, Kourtney, también fue removida de la sección familiar en el "Globe Life Field".

Turner escribió que estaba "sorprendido" por la noticia y que los dos vieron las últimas dos entradas desde un televisor dentro del consultorio de un médico en la parte trasera de la casa club.

Momentos después de que los Dodgers sellaron su victoria por el título sobre los Rays de Tampa Bay, Turner preguntó si podía regresar al campo con su esposa para una foto.

Turner dijo que "en ese momento asumí que quedaban pocas personas en el campo. Tenía la impresión de que los oficiales del equipo no se opondrían a que regresara al campo para tomar una foto con mi esposa".

"Sin embargo, lo que se pretendía que fuera una foto que nos capturara a los dos se convirtió en varios saludos y fotos en los que breve e imprudentemente me quité la máscara", dijo.

Agregó que "En retrospectiva, debería haber esperado hasta que el campo estuviera despejado de otros para tomar esa foto con mi esposa".

"Me disculpo sinceramente con todos en el campo por no apreciar los riesgos de regresar al campo. He hablado con casi todos los compañeros, entrenadores y miembros del personal, y mis intenciones nunca fueron incomodar a nadie ni poner a nadie en mayor riesgo", indicó.

Mientras que Manfred dijo que los compañeros de equipo "alentaron activamente" a Turner a dejar su habitación de aislamiento y regresar al campo, y agregó que "muchos compañeros de equipo sentían que ya habían estado expuestos" y estaban dispuestos a tolerar riesgos adicionales.

La declaración de Manfred también dijo que Turner creía que recibió permiso de al menos un empleado de los Dodgers y que una persona no identificada le dijo incorrectamente que otros compañeros de equipo habían dado positivo, "creando la impresión en la mente del señor Turner de que lo estaban señalando para aislamiento".

Las Mayores reprendieron previamente a Turner por romper el protocolo, y agregaron que el jugador "se negó enfáticamente a cumplir" cuando se le pidió que abandonara el campo.

Pero el comisionado reconoció el viernes que la liga "podría haber manejado la situación de manera más efectiva" al asignar una persona de seguridad para monitorear de cerca a Turner y transportarlo rápidamente al hotel del equipo.

Manfred indicó que "He hablado con (Turner) personalmente y sé que está extraordinariamente molesto por el incidente. Según todos los informes, Justin es un líder en la casa club, un contribuyente a su comunidad y una persona responsable que fue fundamental para que los Dodgers siguieran diligentemente los protocolos de salud durante toda la temporada".