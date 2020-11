El corazón dividido de los migrantes: Diana Peralta debuta con "De lo mío"

Los Ángeles, 9 nov (EFE News).- Ni de aquí ni de allá. Así dibuja el corazón dividido de los inmigrantes y de los estadounidenses de primera generación Diana Peralta, cineasta neoyorquina de ascendencia dominicana y que debuta con la melancólica, íntima y muy meritoria película "De lo mío".

"Es algo con lo que he lidiado mucho (...). Nos sentimos unidos a ambos lugares, pero cuando estoy en Estados Unidos soy extranjera, no pertenezco necesariamente a aquí, no soy suficientemente estadounidense", dijo a Efe.

"Y cuando estoy en la República Dominicana, sí, por supuesto, soy dominicana. Pero no eres 'realmente' dominicana: eres gringa de Nueva York (...). Así que sientes un poco una crisis de identidad: 'No pertenezco realmente a ninguno de los dos sitios, pero ambos son muy significativos para mí'", añadió.

Peralta es la directora y guionista de "De lo mío", cinta que tras recorrer con éxito el circuito "indie" de festivales se estrenará en HBO Latino el 13 de noviembre y que también estará disponible en la plataforma digital HBO Max.

LO QUE PUDO SER Y NO FUE

"De lo mío" narra el viaje a la República Dominicana de las hermanas Rita y Carolina (Sasha Merci y Darlene Demorizi), que viven en Nueva York y que regresan para vender la casa familiar.

En la isla las recibe su hermano Dante (Héctor Aníbal), que no migró con ellas a EE.UU.

Este reencuentro, con el hogar familiar como escenario espectral casi en ruinas, articula un drama sobre los lazos de sangre, el luto, el rencor, las cuentas pendientes y, en definitiva, sobre las vueltas que da la vida.

"Estos hermanos realmente personifican lo que sucede cuando uno se queda en la República Dominicana y otro puede ir a EE.UU. y tener más oportunidades: qué pasa cuando se juntan de nuevo, qué cosas hermosas suceden, y qué resentimiento brota también por crecer separados y crecer con diferentes oportunidades", indicó Peralta.

La directora también reflexionó sobre la intensidad y profundidad que alcanzan los sentimientos cuando van de la mano de vínculos familiares.

"Puedo ver esas cosas en mi familia cuando estamos juntos. Es tu familia, siempre te lo pasas bien: no importa lo que suceda, hay alegría. Pero también hay momentos de discusiones y drama que aparecen de la nada que son como: 'Claramente hay algo que sientes sobre algo y de lo que no me has hablado en diez años...'", contó.

"Pero es divertido cómo de rápido se deja de lado y es como: 'Olvidemos esto y sigamos bebiendo y pasándolo bien por estar juntos'. Me encanta lo dinámicas y flexibles que son esas relaciones", agregó.

INSPIRACIÓN EN CASA

"No sabía que iba a ser una directora, pero crecí obsesionada con las películas. Mi padre es un cinéfilo y teníamos este hábito de cada domingo ir a la iglesia y luego al cine", recordó Peralta.

"Luego dejé de ir a la iglesia, pero nunca dejé de ir al cine y eso se convirtió en mi lugar de rezo", bromeó.

El proyecto de "De lo mío", claramente marcado por el ADN de Peralta y en donde se salen los tres actores principales, no surgió hasta ocho años después de que terminara sus estudios de cine.

Y eso, en gran parte, se debió nuevamente a un asunto familiar.

"Descubrí que la casa de mis abuelos (en Santiago) iba a ser vendida y derruida así que entré en pánico: 'Este es mi único vínculo (con República Dominicana). Cuando no esté, ¿qué tengo para volver? ¿Con quién voy a seguir conectada? ¿Voy a perder esa identidad?'", rememoró.

"Así que decidí que este era el momento: 'Vamos a perder la casa en unos pocos meses así que démonos prisa, vayamos allá y capturemos la historia de una familia perdiendo esa conexión'", afirmó al subrayar que, en paralelo al drama de la película, el rodaje también estuvo marcado en parte por el luto ya que su abuela murió poco antes.

Por último, Peralta llamó la atención sobre el nuevo cine latino y, en particular, dominicano que se está abriendo camino en el panorama independiente y recomendó un título para aquellos que quieran conocer más de la filmografía de República Dominicana: "Cocote" (2017) de Nelson Carlo de Los Santos Arias.