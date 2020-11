Argentina siente "alivio" por el triunfo de Biden y que ayudará más con el FMI

Buenos Aires, 10 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá, consideró este martes que el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos es un "alivio" y auguró que el demócrata brindará a Argentina un mayor apoyo que Donald Trump en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Creemos que tenemos un grado mayor de seguridad de que va a haber (mayor) apoyo con la Administración Biden que con la Administración Trump. Porque hemos tenido otras experiencias. La más importante la negociación por los bonos soberanos. No hubo ninguna proactividad por parte de EE.UU.", dijo Solá en declaraciones a Radio Metro.

El canciller recordó que, aunque esa negociación con los tenedores de bonos argentinos bajo legislación extranjera se cerró bien, en un momento dado se le había pedido ayuda al Departamento del Tesoro por su "influencia y cercanía en muchos casos con los administradores de los bonos" y no hubo "una respuesta proactiva para nada".

Con todo, Solá apostó por tener "la mejor relación posible con Estados Unidos", ya que a su juicio "es absurdo tratar de imponer o meter ideología en la relación con cualquier país", sobre todo el norteamericano. Pero matizó que lo que Argentina no quiere, y así se opuso, es "la injerencia permanente en América del Sur que tuvo la Administración Trump".

UN "ALIVIO"

Al ser consultado por el triunfo de Biden en las recientes elecciones presidenciales estadounidenses, Solá recordó que tanto el mandatario argentino, Alberto Fernández, como la Cancillería y otros miembros del Gobierno ya felicitaron al demócrata a través de Twitter, mostrando el "alivio" que tenían por eso.

"No hubo contacto personal todavía, pero la victoria está reconocida plenamente y hay que recordar que la transmisión de mando es el 20 de enero, queda bastante tiempo", agregó.

Sobre "la idea de no reconocer la victoria indiscutida de Joe Biden porque el señor Trump está enojado es un poco rara", opinó.

Solá también opinó sobre la posición del presidente mexicano, Andrés López Obrador, que prefirió no reconocer por ahora el triunfo de Biden hasta que se aclaren las acusaciones de fraude que ha lanzado el presidente saliente, Donald Trump, sin pruebas.

"La verdad es que me resulta extraño, porque conozco muy bien, no tanto a López Obrador como a su canciller. Conozco muy bien a López Obrador pero lo conozco especialmente a Marcelo Ebrard, el canciller. Sé lo que piensa, cómo ve el mundo. Hasta ahora me resulta un poco raro", señaló.

LA RELACIÓN COMERCIAL CON EE.UU.

El ministro Solá reconoció que es necesario liberar problemas comerciales abiertos con Estados Unidos, primer país inversor en Argentina en inversión externa directa.

"Se nos cerró el mercado de biodiésel, nos pusieron 150 % de aranceles hace dos años. Empezaron a cerrarnos el mercado y nos quitaron el mercado exclusivamente por razones vinculadas a productores de biodiésel americanos que tienen menos competitividad que los nuestros. Son 1.200 millones de dolares por año, no es broma", concluyó.