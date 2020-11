El Pentágono confirma retirada sustancial de tropas de Afganistán en enero

Washington, 17 nov (EFE News).- El secretario de Defensa en funciones, Christopher C. Miller, anunció hoy oficialmente la retirada de tropas de de Afganistán hasta dejarlas en 2.500 efectivos el 15 de enero de 2021, y un número similar en Irak.

Christopher Miller (C), director of the National Counterterrorism Center. EFE/EPA/TOM WILLIAMS / POOL/File