Nueva serie de PBS muestra cómo los latinos luchan contra la pandemia

Miami, 17 nov (EFE News).- La cadena de televisión pública PBS presentó este martes "Los latinos son esenciales", una nueva serie de cortometrajes en los que se narran las vicisitudes de los hispanos durante la pandemia de la covid-19, especialmente el esfuerzo de los considerados "trabajadores esenciales".

Latino Public Broadcasting (LPB), organización que apoya la producción de documentales de contenido de interés para las comunidades hispanas, está detrás de este proyecto para destacar la labor de aquellos que han sufrido para mantener el país en marcha en plena pandemia.

"Estas películas no solo presentan a personas extraordinarias; brindan una instantánea invaluable de la vida durante un año sin precedentes en la historia de nuestra nación", destacó LPB en un comunicado.

Desde que se desató en marzo pasado, la pandemia del coronavirus ha impactando de manera desproporcionada a los latinos, el grupo étnico y/o racial más sobrerrepresentado en la cifra de muertos por la covid-19, con cerca de una cuarta parte de las víctimas mortales, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

A ello hay que sumar que, según una encuesta del Pew Research Center, los hispanos son más propensos que el resto de la población a sufrir recortes salariales, perder su trabajo o ambos, en medio de la pandemia.

"Latinos Are Essential" está disponible para transmisión en todas las plataformas de PBS con la marca de la estación, así como en PBS Voices, un canal de YouTube de PBS Digital Studios que tiene como objetivo explorar lo que nos une a través de documentales breves.

Además, PBS y LPB invitan al público a contribuir al proyecto creando sus propios retratos esenciales de trabajadores y colgándolos en las redes sociales utilizando las etiquetas #Esenciales y #LatinosAreEssential.

"Si bien este año ha sido devastador, también nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre todo el trabajo que hace nuestra comunidad para mantener a los estadounidenses seguros, alimentados y cómodos", dijo Sandie Viquez Pedlow, directora ejecutiva de LPB.

Con este proyecto además se quiso brindar trabajo a los "cineastas latinx emergentes" entre los que se encuentran Andrés Caballero, que presenta el cortometraje "All around us", y "Night shift", de Raúl O. Paz-Pastrana; "Un pescador en la ciudad", de Yvan Iturriaga y María José Calderón, entre otros.

En "Astrid", la realizadora Claudia Zamora Valencia se acerca a la colombiana Astrid, quien encuentra un trabajo temporal limpiando los vagones del metro de Nueva York en plena pandemia.

En un esquema similar, Lidieth Arévalo sigue la vida de Anel Medina, uno de los miles de "soñadores" que se arriesgaron para cuidar al país durante lo peor de la primera ola del coronavirus, en su caso trabajando como enfermera.