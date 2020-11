La Casa Blanca niega que Trump vaya presionar a legisladores de Michigan

Washington, 20 nov. (EFE News).- La Casa Blanca negó este viernes que el presidente, Donald Trump, tenga intención de presionar a los legisladores del estado clave de Michigan para que no certifiquen los resultados de las elecciones presidenciales.

White House Press Secretary Kayleigh McEnany holds a press briefing in the White House in Washington, DC, USA, 20 November 2020. EFE/EPA/JIM LO SCALZO