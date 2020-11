Fiscalía pedirá la pena capital a alegado miembro de la MS-13 si es culpable

Contenido relacionado

Alguacil que tuvo meses preso a inmigrante es "inmune" a demandas, según juez

Denver (CO), 20 nov (EFE News).- Una corte de apelaciones de Colorado declaró "inmune" a un alguacil local de demandas en su contra por haber mantenido detenido durante meses y sin causa judicial a un indocumentado, lo que podría llevar a la innecesaria detención prolongada de cientos de otros inmigrantes, advirtieron hoy expertos locales.

En un fallo dado a conocer este jueves, la corte de apelaciones sostuvo que el alguacil Bill Elder, del condado de El Paso, no puede ser demandado por Saúl Cisneros por haberlo mantenido preso durante casi cuatro meses en 2017 sólo porque las autoridades federales de inmigración así lo pidieron.

En su determinación, la jueza Diana Terry explicó que Elder no actuó con negligencia, sino con consciencia de su decisión, al no liberar a Cisneros, ni tampoco le causó daños corporales al inmigrante, por lo que no se aplican ninguna de las dos excepciones a la ley de inmunidad de funcionarios públicos de Colorado.

Por medio de un comunicado, la filial local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expresó que la decisión de la Corte de Apelaciones podría afectar a "prisioneros actuales y futuros" en la cárcel del condado de El Paso (100 km al sur de Denver) y en otras cárceles, al transformar a los prisioneros de "estatales" a "federales".

Específicamente, el nuevo dictamen permitiría que el alguacil Elder y otros alguaciles (como Terry Maketa, del condado de Teller, el único en Colorado que sigue cooperando con el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE) "realicen un nuevo arresto sin tener la autoridad legal para hacerlo", porque no existe una orden judicial para ese segundo arresto, sino solamente un pedido de ICE.

Según ACLU Colorado, sólo en el condado de El Paso y sólo durante 2017 (cuando Cisneros estuvo detenido) otros 200 inmigrantes también siguieron encarcelados más tiempo del debido por la cooperación de Elder con ICE.

Por su parte, Peter A. Kurtz, abogado de Cisneros, cuestionó la interpretación que la jueza Terry hizo de las leyes estatales que protegen a los funcionarios públicos de demandas en su contra.

Según Kurtz la frase "debido a negligencia" fue interpretada erróneamente por la magistrada como "sólo debido a negligencia", una restricción que, para Kurtz, la ley no impone.

Pero, al explicar su determinación, la jueza Terry fue clara.

"Dejamos sin efecto la decisión anterior (de la corte de primera instancia) por una simple razón: 'negligencia" significa negligencia y no significa conducta intencional. La Asamblea General de Colorado nunca consideró que este estatuto (de inmunidad) se aplicase a conductas intencionales", escribió Terry en el documento del dictamen.

La de esta semana fue la segunda victoria legal de Elder contra Cisneros.

El pasado 4 de septiembre, la misma corte de apelaciones había dejado sin efecto una demanda que, en nombre Cisneros, la ACLU de Colorado había presentado contra Elder en 2018, considerando que la ley HB19-1124, aprobada por la legislatura local en 2019, solucionaba el tema de demanda.

Esa ley limita la colaboración de las fuerzas del orden de Colorado con agentes federales de inmigración. En su fallo de septiembre pasado, a pesar del pedido de Elder, la Corte de Apelaciones de Colorado no se expresó sobre la legalidad esa colaboración, sino sólo sobre los méritos de continuar con la demanda.