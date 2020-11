Urgen a residentes permanentes a iniciar el proceso de naturalización

Los Ángeles, 23 nov (EFE News).- Grupos proinmigrantes urgieron este lunes a los residentes permanentes elegibles para hacerse ciudadanos estadounidenses a realizar el trámite de naturalización antes de que entren en vigor el nuevo examen y una serie de políticas del Gobierno del presidente Donald Trump, que según los activistas, hacen más difícil la aprobación.

Nicole Melaku, directora de National Partnership for New Americans (NPNA), dijo en un comunicado que los grupos instan “a todos los inmigrantes con tarjetas de residencia elegibles a que consideren solicitar la ciudadanía antes del 1 de diciembre, si es posible”.

En esta fecha “la Administración Trump comenzará a usar una nueva prueba más difícil aprobar para los miembros de la comunidad con un dominio limitado del inglés”, resaltó la activista.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció hace dos semanas que había realizado un cambio en la prueba de ciudadanía, con más preguntas que enfatizan la comprensión de la historia de Estados Unidos. El cuestionario revisado incluye 128 preguntas, de las cuales se formularán 20 al solicitante de ciudadanía, que debe responder satisfactoriamente 12 para aprobar.

Actualmente los oficiales de inmigración formulan 10 preguntas, de un cuestionario de 100, y el aspirante debe contestar correctamente 6 para pasar.

“La escandalosa nueva prueba es un esfuerzo de último momento para aislar a más miembros de nuestra familia, seres queridos y miembros de la comunidad que ya luchan lo suficiente para pasar por el largo proceso de obtención de la ciudadanía”, valoró Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, en un comunicado.

NPNA, que agrupa a casi 40 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en la nación, también instó a “la Administración entrante de Joe Biden a volver a la prueba actual como parte de una agenda más amplia dedicada a expandir el acceso a la ciudadanía y facilitar en lugar de bloquear ese camino".

Los activistas también advirtieron sobre las nuevas acciones del Gobierno Trump anunciadas la semana pasada. Las modificaciones al Manual de Políticas del USCIS ponen en la mira a inmigrantes que realizan sus peticiones de naturalización.

La nueva guía "afirma que un solicitante no es elegible para la naturalización en los casos en que el solicitante no obtuvo el estatus la residencia permanente de manera legal, incluidos los casos en que el Gobierno de Estados Unidos no tenía conocimiento de hechos materiales descalificadores".

Según el abogado de inmigración Fernando Romo, la nueva guía puede hacer que un residente permanente sea descalificado para la ciudadanía por no reportar una deportación previa o un delito previo, o por presentar cartas de empleo falsas, entre otros factores.

Adicionalmente, los oficiales de USCIS tendrán especial atención en que los inmigrantes no hayan abandonado su estatus de residencia permanente al salir del país por periodos prolongados sin contar con un permiso de las autoridades de inmigración.

La agencia de inmigración advirtió que, cuando "generalmente se rechaza la solicitud de naturalización, el solicitante es puesto en un proceso de deportación".

“Las comunidades de inmigrantes y refugiados deben continuar en el camino hacia la ciudadanía y para lograr eso, la Administración entrante de Biden debe revertir el rumbo de USCIS como agencia de ejecución”, zanjó Torres.