Militares cubanos no van a dejarse arrebatar negocio de remesas, dice experto

Miami, 23 nov (EFE News).- La Fuerzas Armadas cubanas, que tienen bajo su poder absoluto la estructura empresarial clave de la isla, "no van a dejarse arrebatar" el pingüe negocio de las remesas pese al cierre este lunes de todas las sucursales de Western Union existentes en Cuba por sanciones de Estados Unidos, según The Havana Consulting Group.

Two classic cars pass in front of a Western Union office in Havana, Cuba, 23 November 2020. EPA / Ernesto Mastrascusa