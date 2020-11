Excanciller mexicano rechaza acusaciones de complicidad de exministra presa

México, 24 nov (EFE News).- El excanciller mexicano Luis Videgaray rechazó este martes las acusaciones de complicidad de la exsecretaria Rosario Robles, quien fue su compañera de gabinete durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ahora está presa por presunta corrupción.

Videgaray, quien también fue secretario de Hacienda, "lamentó" en un comunicado que Robles opte por denunciarlo "sin fundamentos" para acogerse al criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y llevar su proceso fuera de la cárcel.

"La desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Eso no debe ser el camino para conseguir su libertad", indicó Videgaray, ahora profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

La declaración ocurre después de anunciarse este día que Robles denunciará a Videgaray ante la FGR para conseguir beneficios procesales tras estar detenida desde el año pasado.

Robles está implicada en La Estafa Maestra, un supuesto esquema que permitió el desvío de fondos por 5.000 millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma cuando fue secretaria de Desarrollo Social y después de Desarrollo Urbano.

La exministra pretende seguir los pasos de Emilio Lozoya, exjefe de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción en el caso Odebrecht y por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.

Tras su extradición de España a México en julio pasado, Lozoya llegó a un acuerdo con la FGR por el que denunció a Peña Nieto y a Videgaray por liderar una red de sobornos, y ahora afronta su proceso en libertad.

"No voy a permitir que se me difame, y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de 'me salvo culpando a Videgaray' tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley", respondió el excanciller.

En su comunicado, Videgaray negó haber participado de forma "directa o indirecta" en La Estafa Maestra.

También argumentó que nunca fue jefe de Rosario Robles porque en el gabinete "fueron pares", por lo que "ni ella, ni sus colaboradores, recibían instrucciones de su parte".

Pero en su denuncia ante la FGR, Robles argumentará que Videgaray dio "instrucciones expresas" para el uso de recursos ilícitos en la campaña presidencial de Peña Nieto, como ya denunció Lozoya.

El exsecretario, considerado la "mano derecha" de Peña Nieto, aseveró que como secretario de Hacienda (2012-2016) actuó "siempre con estricto apego a la ley".

Mientras que como canciller (2017-2018) no tuvo "nada que ver con el manejo de recursos públicos de otras dependencias", afirmó Videgaray.

"Es un sinsentido descarado pretender involucrarme en presuntos desvíos de recursos de otras áreas del Gobierno para fines ilícitos", alegó.