Los artistas españoles de Nueva York, al desnudo en las redes

Nueva York, 25 nov (EFE).- Las perspectivas y las experiencias de los artistas españoles que se abren camino durante la pandemia en un mercado como el de la Gran Manzana, uno de los más competitivos del mundo, quedarán al desnudo en las redes sociales en las próximas semanas gracias a una serie de entrevistas que el Consulado General de España en Nueva York publicará en las redes sociales.

El ciclo de videos tiene el objetivo de transmitir el testimonio de artistas y creadores españoles residentes en Nueva York, centrándose en cómo ha afectado el coronavirus a su trabajo en la ciudad de los rascacielos, que la pasada primavera se convirtió en el epicentro de la pandemia, y donde las actividades artísticas frenaron en seco con el cierre de museos, galerías y teatros.

Entre los artistas que protagonizan la veintena de piezas de alrededor de un minuto de duración se encuentran los escultores Jorge Palacios e Isidro Blasco, la artista multidisciplinar Elena del Rivero, la música, escritora y educadora Cristina Pato, el fotógrafo Xan Padrón, el artista Jorge Otero-Pailos, el diseñador de joyas Chus Burés y el músico de jazz Albert Marquès.

Además, el gestor cultural y arquitecto Sergio Pardo, la artista multimedia y cineasta Laia Cabrera, el arquitecto Andrés Jaque, la ilustradora Patricia Bolaños, los actores Ignacio García-Bustelo y Rafa Sánchez y el escritor Javier Padilla.

"Nueva York es una ciudad de emprendedores, que esta llena de miles de artistas maravillosos, y esa calidad en los artistas exige que siempre estés dando el 200 % de tu obra artística, que estés siempre reinventándote", cuenta Palacios en el primer video de la serie, que ya ha sido publicado en las redes sociales.

"Para mí este año ha sido un año de repensar, de evaluar, de ver qué cosas maravillosas me ha ofrecido Nueva York, y de ver qué cosas nuevas podemos crear", reflexiona el escultor madrileño sobre un 2020 complicado, que también se muestra positivo de cara a 2021.

"A mí Nueva York me ha dado dos grandes galerías, me ha permitido poner dos grandes esculturas en la vía pública, me ha dado una exposición con 115 millones de impactos en los medios de comunicación, y estoy seguro de que el próximo año será un año excelente, por no decir mejor que este", vaticina.

Las entrevistas, con subtítulos en inglés, forman parte del "#ProgramaVentana, Una ventana a la cultura española" de la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo (Aecid), con el fin de seguir impulsando la internacionalización de los artistas, creadores e industrias culturales de España a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia.

La iniciativa se extenderá hasta finales de 2020, y los videos se publicarán cada semana en las redes sociales de la sección cultural del Consulado de España en Nueva York, tanto en Instagram como en Facebook, y en su página web.