Inmigrantes que aprenden inglés mejoran situación económica, señala estudio

Chicago (IL), 25 nov (EFE News).- Los inmigrantes que estudian inglés pueden aumentar sus ingresos en un promedio de 7.100 dólares anuales, según un estudio realizado en la ciudad de Boston (Massachusetts) por la organización Economic Mobility Corporation.

El aprendizaje del idioma es, sin duda, el logro más valioso de los inmigrantes al llegar al país para buscar un mejor trabajo y mantener a sus familias, señala la presentación del estudio realizado durante tres años y divulgado este miércoles por el periódico The Boston Globe.

Los investigadores comprobaron que por lo menos son necesarios dos años de estudios de inglés para lograr mejorar el estatus laboral de los trabajadores inmigrantes que, en caso contrario, están condenados a empleos que no se pagan bien.

Entre estos empleos mal pagados menciona a las amas de casa, conserjes, jardineros, trabajadores de la construcción, trabajadores de preparación de alimentos y conductores.

Según el estudio, en Estados Unidos uno de cada diez adultos en edad para trabajar -unos 19 millones de personas- tienen un dominio limitado del inglés. Esto condiciona su capacidad para avanzar hacia mejores puestos en la fuerza laboral y se convierte en una barrera infranqueable, agrega.

Señala inclusive los inmigrantes que tienen diplomas universitarios, pero no dominan el inglés, están relegados a empleos no calificados que les pagan hasta un 30 % menos que a quienes no tienen estudios, pero aprenden el idioma.

Economic Mobility Corporation (Corporación de Movilidad Económica) es una organización no gubernamental que "identifica, desarrolla y evalúa programas y políticas que permiten a individuos en desventaja adquirir la educación, las habilidades y las redes necesarias para triunfar en el mercado laboral de manera que puedan mantenerse ellos mismos y a sus familias", según la página web de la institución.