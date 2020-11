Erosión causada por tormenta Eta descubre navío del siglo XIX en Florida

Fotografía cedida por Nick Budsberg del St. Augustine Lighthouse and Maritime Museum donde aparecen unos arqueólogos mientras examinan los restos de una embarcación naufragada que yace en Crescent Beach, ubicado en el condado de San Juan en el estado de Florida (EE.UU.). EFE/Nick Budsberg/St. Augustine Lighthouse and Maritime Museum /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida por Nick Budsberg del St. Augustine Lighthouse and Maritime Museum donde aparece una arqueóloga mientras examina una embarcación naufragada que yace en Crescent Beach, ubicado en el condado de San Juan en el estado de Florida (EE.UU.). EFE/Nick Budsberg/St. Augustine Lighthouse and Maritime Museum /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS