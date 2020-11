Florida, con cerca del millón de casos y gobernador sigue sin restricciones

Miami, 30 nov (EFE News).- Florida sumó este lunes 6.659 nuevos casos de covid-19, número que lo coloca a las puertas de la barrera del millón acumulado, pero su gobernador, el republicano Ron DeSantis, insiste en que no establecerá restricciones, cuarentenas ni el uso de mascarillas obligatorios en el estado, según dijo en rueda de prensa.

Florida's Governor Ron DeSantis holds a press conference regarding COVID-19 at Jackson Memorial Hospital in Miami, Florida, USA, 13 July 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/File