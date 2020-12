Daniela Álvarez disfruta su personaje en telenovela "La mexicana y el güero"

México, 3 dic (EFE News).- La polifacética actriz mexicana Daniela Álvarez da vida a Viiyéri en la novela "La mexicana y el güero", un personaje con el que disfruta y se prepara para abordar mayores retos en la actuación, explicó este jueves en entrevista con Efe.

"Desde que leí la psicología del personaje cuando me llegó para hacer el casting me latió (gustó) tanto que dije 'este personaje voy por él hasta las últimas consecuencias, lo quiero' y afortunadamente sucedió y lo he disfrutado muchísimo", indicó.

La joven de 27 años, que fue miss del estado mexicano de Morelos y estuvo entre las diez finalistas en Miss Mundo 2014, se encontró con un personaje inspirador y estimulante en el momento de su carrera en el que se encuentra.

"Este personaje me cayó como anillo al dedo, me encanta por su franqueza, sus valores bien planteados y tiene perfectamente claro lo que quiere en la vida, que de repente a uno le cuesta un poco saber hacia dónde dirigirse... y a Viiyéri no", explicó.

Es por esto que, dijo, está aprendiendo mucho de ella y también se pudo permitir dejar un poco de sí misma en este personaje tan bien amueblado.

"Es una chava (chica) súper creativa, muy alegre, muy despierta y trabajadora. Me encanta aprender de eso o tomar ciertas cualidades del personaje para aplicarlas y también prestarle un poco de Daniela a Viiyéri", contó.

En la telenovela, Tyler Somers (Juan Soler) es un millonario adoptado por una pareja norteamericana que trata de buscar a su verdadera familia en México después de que Rose (Lorena Velázquez), su madre adoptiva, le confiesa en su lecho de muerte que su verdadera madre sigue viva.

Conociendo esta historia, Andrea Ibarrola (Itatí Cantoral), y su hija Katia (Gala Montes), estafadoras, deciden crear una familia falsa para Somers para así robarle su fortuna.

A partir de esta trama se genera un ambiente de drama y comedia en el que Álvarez intenta aprender todo lo posible de su primer contacto con este género.

"Es la primera vez que hago drama con tinte de comedia. Me gustaría a lo mejor tener mas proyectos así porque son livianos y se disfrutan muchísimo", dijo.

Además, expuso que a pesar de que no te agota tanto como un drama, la comedia tiene su dificultad en el "timing". Es decir, en saber cuándo soltar algún gesto o broma, pero eso es algo que intenta aprender de sus compañeros más experimentados.

"Afortunadamente me ha tocado trabajar muy de cerca con Itatí Cantoral, que es una maestraza en todo lo que hace y es muy atinada para la comedia", añadió.

UN ESCALÓN MÁS

Y más allá del buen equipo con el que le tocó trabajar y el personaje que interpreta, Álvarez destacó que para ella es muy importante poder trabajar en una época en la que todo está paralizado por la pandemia mundial de coronavirus.

"Ha sido una bendición este proyecto. Llega en momentos difíciles de pandemia y en este tiempo de incertidumbre se agradece muchísimo y con más ganas se hace", expresó.

"La mexicana y el güero" supone un escalón más en la carrera de Álvarez, que también es presentadora, pero quiere meterse de lleno en el mundo de la actuación.

"Yo creo que ha sido como una escalerita: empecé como conductora porque no me sentía preparada en lo personal para ser actriz. Poco a poco me fui abriendo a este mundo que es la televisión y ya probando la actuación dije 'bueno, no está tan mal'", dijo la actriz, que considera la novela un "género muy noble".

Por ahora está al 100 % en "La mexicana y el güero" y su intención es pasar un tiempo enviando castings y material para encontrar el proyecto perfecto.