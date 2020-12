Concluye búsqueda de desaparecidos tras zozobrar barco cerca de Puerto Rico

San Juan, 3 dic (EFE News).- Las tripulaciones de rescate de la Guardia Costera terminaron la búsqueda anoche de seis ocupantes de una embarcación con varios inmigrantes a bordo que zozobró el domingo en el Canal del Mona cerca de la isla de Desecheo (Puerto Rico), de los que sobrevivieron cuatro dominicanos, informó dicho cuerpo de seguridad este jueves en un comunicado.

Según los testimonios de los sobrevivientes, seis personas siguen desaparecidas después de que en la búsqueda no diera señales de otras personas o del barco volcado.

Han sido hasta el momento rescatados tres hombres y una mujer, quienes declararon ser de nacionalidad dominicana.

Los sobrevivientes informaron que había 10 personas a bordo de su embarcación cuando zozobró el domingo mientras navegaba como parte de un viaje ilegal de la República Dominicana a Puerto Rico.

"Aunque es posible que nunca sabremos el destino de quienes presuntamente siguen desaparecidos, oramos por ellos, sus familias y seres queridos durante este momento difícil", dijo el capitán Gregory H. Magee, comandante del Sector San Juan de la Guardia Costera, según el comunicado.

"Afortunadamente, cuatro supervivientes fueron rescatados en este caso por buenos samaritanos. Tuvieron mucha suerte, ya que no llevaban chalecos salvavidas después de estar en el agua durante más de 24 horas. Cualquier persona en la República Dominicana que esté considerando participar en un viaje ilegal, que no salga al mar; está poniendo en riesgo su vida. Se conoce que estos viajes se realizan a bordo de embarcaciones no aptas para navegar. Continuamente están haciendo agua y tienen poco o ningún equipo de salvamento a bordo", dijo.

El personal del Centro de Mando de la Guardia Costera en el Sector San Juan recibió una notificación del ferry "Kydon" a las 11 de la noche del lunes informando que localizaron a varias personas en el agua, a unas ocho millas náuticas (14,8 kilómetros) al oeste de la isla de Desecheo.

El "Kydon" estaba en tránsito de Puerto Rico a la República Dominicana en el momento del avistamiento.

Poco después, la Guardia Costera recibió una segunda comunicación del ferry informando que la tripulación del "Kydon" había recuperado a dos supervivientes del agua, según el comunicado.

La Guardia Costera desvió al buque guardacostas "Joseph Napier" que llegó hasta el "Kydon" y embarcó a los dos supervivientes.

También despegó un helicóptero MH-65 Dolphin de la Guardia Costera para buscar y encontrar señales de vida adicionales, mientras que unidades marítimas de las Fuerzas Unidas Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico también respondieron.

En la mañana del martes, el Centro de Mando del Sector San Juan recibió una comunicación de una persona a bordo de la embarcación recreacional "Kiara" informando haber recuperado a dos personas más con vida del agua. El buque "Joseph Napier" se reunió con el "Kiara" y embarcó a los dos supervivientes.

Según los informes recibidos, los supervivientes no llevaban chalecos salvavidas cuando fueron rescatados y mostraban signos de deshidratación y quemaduras solares.

Los supervivientes fueron trasladados al personal de Servicios Médicos de Emergencia en Mayagüez, Puerto Rico, y transportados a un hospital del área para recibir atención médica adicional.

Las tripulaciones de rescate de la Guardia Costera realizaron 10 búsquedas aéreas y seis de superficie.