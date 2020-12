Consejos para prepararse mentalmente para el largo invierno de la covid-19

Cleveland (OH), 4 dic (EFE News).- La temporada navideña representa un tiempo de unión y reencuentro con amigos y familiares, pero no necesariamente es así para todos, por lo que estas fechas pueden traer momentos desafiantes para algunas personas, y la covid-19 está exacerbando los sentimientos de aislamiento y soledad.

Residents wait in line in a parking lot to get a Covid-19 test in Boston, Massachusetts, USA. EFE/EPA/CJ Gunther