Shakira se convierte en una "skater" para "Girl Like Me" con Black Eyed Peas

Los Ángeles, 4 dic (EFE News).- Shakira y Black Eyed Peas presentaron este viernes el videoclip de "Girl Like Me", en el que la estrella colombiana demuestra su habilidad como "skater".

Captura del vídeo "Girl Like Me" lanzado este viernes tomada de la cuenta de Black Eyed Peas en YouTube donde aparece la estrella colombiana Shakira demostrando su habilidad como "skater". EFE/Black Eyed Peas/YouTube /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS